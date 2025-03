LDHが14日、公式サイトを更新し、EXILE TETSUYA(44)がアキレス腱(けん)断裂と診断されたことを発表した。TETSUYAは8日、ダンスワークショップ「EXILE TETSUYA with EXPG」に出演した際に足を痛めたといい、病院で精密検査を受けていた。診断を受け、EXILEやEXILE THE SECOND、EXILE B HAPPYでの激しく体を使うパフォーマンスを控え、治療に専念するとした。29日から開催するライブツアー「EXILE LIVE TOUR 2025”WHAT IS EXILE