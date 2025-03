ONE OK ROCKが、10月から16都市を巡る過去最大規模のヨーロッパツアー<ONE OK ROCK DETOX European Tour 2025>を開催することが決定した。2月21日にリリースしたニューアルバム『DETOX』を引っ提げ、4月からはメキシコのフェスを含む南米ツアー、5月からは15都市を巡る北米ツアー、8月からはスタジアムとドームを織り交ぜた日本ツアーの開催が発表されていた。今回発表されたヨーロッパツアーはアリーナ規模で、スペシャルゲスト