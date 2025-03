FACTが10月5日、千葉・幕張メッセ国際展示場 9-11ホールにて<FACT presents「ROCK-O-RAMA-THE END」>を開催することが発表となった。◆FACT 画像2024年12月の<REDLINE ALL THE FINAL>にて再始動を果たしたFACTは、6月から始まる<FACT IS LIFE TOUR 2025>が全箇所即完売のプレミアムチケットとなった。そして10月5日、10年ぶりの<ROCK-O-RAMA>は“THE END”のタイトル通り、再始動したFACTの正真正銘のラストライブ。本公演