¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¡¢¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥ª¥Ö16¡£µ×ÊÝ·ú±Ñ¤òÍÊ¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ê°Ê²¼¡¢¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎËÜµòÃÏ¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Õ¥©¡¼¥É¤Ç£´¡Ý£±¤ÈÇÔ¤ì¡¢£²»î¹ç¹ç·×£µ¡Ý£²¤ÇÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñÆâ¤ÎSNS¤Ï¿³È½¤Ø¤Î°­¸ý»¨¸À¤Ç¤¢¤Õ¤ìÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÃÑÃÎ¤é¤º¡×¡Ö±ø¤¤Å¥ËÀ¡×¡ÖÆÚÌîÏº¤Î¤¯¤½¡×¡ÖÌòÎ©¤¿¤º¤Î¥´¥ß¡×......¡£¤â¤Ã¤È¤Ò¤É¤¤É½¸½¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤«¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¡¢