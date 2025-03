BOOKSTANDがお届けする「本屋大賞2025」ノミネート全10作の紹介。今回取り上げるのは、阿部暁子(あべ・あきこ)著『カフネ』です。******英語に「You are what you eat.」ということわざがあります。「私たちは食べたものでできている」とは当たり前のことではありますが、私たちがふだん食べるものは体だけでなく、精神や人生にまで影響をおよぼすことがあります。料理ひとつで生活が整ったり、心が潤ったりした経験が