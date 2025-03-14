¢¡?¥Ð¥Ö¥ëÀÄÅÄ?¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¢¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÄÅÄÅµ»Ò(57)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢É×¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¶ÌÃÖ¹ÀÆó(66)¤é¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤½¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÄÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¶ÌÃÖ¹ÀÆó¥·¥ç¡¼¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖKoji Bar¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢µµÅÄÀ¿¼£¤µ¤ó¡¢°æ¾åË§Íº¤µ¤ó¤¬¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤ê¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿♡¤¼¤Ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¶ÌÃÖ¹ÀÆó¥·¥ç¡¼¡×¡ÊNHK BS¡¢15Æü22:00¡Á22:59ÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð