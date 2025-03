2024年末にMINA(B)が電撃加入し、2025年1月に新体制初シングル「Shooting Star」をリリースしたEast Of Edenが、バンド初のフルアルバム『The First Eden - Seeds Of Hope』を完成させた。同作には結成当初よりタッグを組んでいるMAOに加え、BABYMETALやSixTONESへの楽曲提供でも注目を集めるMEG(MEGMETAL)、a crowd of rebellionのギタリスト・丸山漠、fadeのドラマー・rui、The Winking Owlのギタリスト・Yomaなど、ラウドロ