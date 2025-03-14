¢¡?²¼ËÌ¤Î¥¸¥ã¥Ë¥¹?¤¬²Î¤¦¡Ö¥´¥í¥ï¡¼¥º¡×¢¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖRIZE¡×¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¢KenKen(39)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Êì¤Ç²Î¼ê¤Î¶â»Ò¥Þ¥ê(70)¤È¥Ð¡¼¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥óÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÍ§Ã£¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Ç°û¤ß¹Ô¤Ã¤¿¥Ð¡¼¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎ®¤ì¤Ç¤½¤Î¾ì¤ÇÊì¤È°ì¶Ê¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤é¤·¤¤¿Æ»Ò¤Î»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤³¤Î¤¢¤È¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Î¥Ö¥¢¥­¤âÍè¤ÆÄ«5»þ¤Þ¤Ç°û¤ßÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤µ¡£¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¸Î¤Ë¡×¤È¡¢¸µ¥¶¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥¹¤Î¤«¤Þ¤ä