米国時間3月11日、アメリカ・テキサス州オースティンの大型フェス『SXSW 2025』にて、日本のアーティストによるオフィシャルショーケース「TOKYO CALLING × INSPIRED BY TOKYO showcase suppo rted by MUSIC WAY PROJECT」がMohawkで開催された。オフィシャルレポートを掲載する。【画像】「SXSW 2025」ライブ写真(全19枚)『TOKYO CALLING』と『INSPIRED BY TOKYO』はこれまでにもSXSWでそれぞれのショーケースを開催してきたが