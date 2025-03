Steamにて2026年の発売が予定されているフィギュアスケーター育成シミュレーションゲーム「ICE on the EDGE(アイス オン ザ エッジ)」、待望のトレーラー映像が3月12日公開されました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■プレーヤーは「コーチ」「ICE on the EDGE」のSteamページが公開されたのは2024年9月。これまでにありそうでなかった本格的なフィギュアスケーター育成シミュレーションゲームとして注