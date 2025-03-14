ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¡¦¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºÊ¤Ç¸µ¿·ÂÎÁàÆüËÜÂåÉ½¡¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦È«»³°¦Íý¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎëÌÚÀ¿Ìé¥Ç¥ì¥Ç¥ì¡ªÈ«»³°¦Íý¤Î¡ÈÈþÎï¡ÉÃåÊª»Ñ¡õÂ©»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥È¥¦¥­¥ç¥¦¤¿¤À¤¤¤Þ¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÎË¡Èï¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤ÈÃåÊª»Ñ¤ÎÈ«»³¤È¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£°¦Â©¤È´é¤ò¶á¤Å¤±¤ÆËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Û¤Ã¤³¤ê¥·