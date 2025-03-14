¸µÂçºå»ÔÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê55¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬º£·î3Æü¤Ë¼óÁê¸øÅ¡¤Ç³«¤¤¤¿¼«Ì±ÅÞ½°±¡1´üÀ¸¤È¤Î²ñ¿©Á°¤Ë¡¢¼óÁêÂ¦¤¬¡Ö¼êÅÚ»º¡×¤È¤·¤Æ1¿Í10Ëü±ß¤Î¾¦ÉÊ·ô¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤¬É½ÌÌ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Á°Æü13ÆüÌë¤Ë¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó´°Á´¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦»þÂåÃÙ¤ì¡£¥¢¥¦¥È¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶â¤Î»È¤¤Êý¤¬±ÊÅÄÄ®¤Î¶â¤Î»È¤¤Êý¡£ÎÎ¼ý½ñ¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤ÇüÂç¤Ê¶â¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½ñ¤­½Ð¤¹¤È¡¢