PCWorldは3月11日(米国時間)、「Giant, AI ads are coming to Windows Copilot. Thanks, Microsoft｜PCWorld」において、MicrosoftがCopilotにAI広告を導入すると伝えた。これはMicrosoftが「Transforming the future of audience engagement | Microsoft Advertising」と題して発表した「Microsoft Advertising Showroom ads」などのAI駆動型広告を指している。PCWorldはWindowsを広告配信プラットフォームに変えるこれら取り組み
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