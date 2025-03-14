¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¾»³´îµ×·Ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê55¡Ë¤¬14Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¡Ö¤ä¤á¤¿¤é¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥È¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËèÆüÀöÈ±¤¹¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¶âÍËÃ´Åö¤Î¾®¼¼±Íè½»Ò¥¢¥Ê¡Ê26¡Ë¤¬¡ÖËèÆü¡¢¥Û¥Ë¥ã¥é¥é¤ò¤ä¤á¤¿¡×¤ÈÀ¾»³¥¢¥Ê¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤¿ÀßÌä¤òÆÉ¤ó¤À¡£MC¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£¸µNHK¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¿ÀÅÄ°¦²Ö¡Ê44¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤¸¤ã