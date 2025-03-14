◆オープン戦西武―中日（14日、小牧市民球場）西武は岸潤一郎外野手が1軍に合流して3番右翼で先発出場。昨季はソフトバンクでプレーした育成の仲田慶介内野手は1番遊撃でスタメンに名を連ねた。先発は2年目右腕の上田大河投手。◆西武スタメン1（遊）仲田慶介2（三）山村崇嘉3（右）岸潤一郎4（一）村田怜音5（二）平沢大河6（捕）古賀悠斗7（左）渡部聖弥8（指）長谷川信哉9（中）西川愛也 （投）上田大河次ページ