18Æü¤«¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«Ëë¥·¥ê¡¼¥ºÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤¬14Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê18¡¢19Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¡£¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤ë2¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¾Ð¤¤¤òÍ¶¤ï¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£±Ê¤Ï³«ËëÅê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎëÌÚ¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£Áê¼ê¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤ÎÆüËÜ¿Í3Áª¼ê¤¬½êÂ°¡£Âè1Àï¤Ç»³ËÜ