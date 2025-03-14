¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î16Àï¤Ö¤ê¤Î·àÅª¥È¥Ã¥×¤Ë¥µ¥Ö¥¤¥Ü¡£¤½¤Î¸å¤ËÉâ¤«¤Ù¤¿Èù¾Ð¤ß¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¾¡Íø¤Î½÷¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤À¡£¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2024-25¡×3·î13Æü¤ÎÂè1»î¹ç¡¢BEAST X¤«¤é¤Ï±îÀî¿¿¼÷¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£ÃæÅÄ²ÖÆà¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ï¹µ¼¼¤Ç¤½¤Î¾¡Íø¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÃæÅÄ²ÖÆà ¡È¾¡Íø¤Î½÷¿À¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤Èù¾Ð¤ß±îÀî¤ÏÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦Æó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢½ÂÃ«ABEMAS¡¦Â¿°æÎ´À²¡ÊRMU