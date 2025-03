TOMORROW X TOGETHER(TXT)が3月12日および13日、神奈川・Kアリーナ横浜にて<TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR「ACT : PROMISE」-EP.2- IN JAPAN>の幕を開けた。同ツアーは2024年に開催し、30万人を動員した4大ドームツアー<ACT : PROMISE>の第2章となるもので、“夢の出発点で新たなスタートを切った5人”のストーリーをMOA(TOMORROW X TOGETHERのファンの呼称)のより近くで披露するというものだ。◆TOMORROW X TOGETHER (トゥ