Ì¤À®Ç¯¤À¤Ã¤¿¥­¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤È¤Î¸òºÝµ¿ÏÇ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¥­¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¡£¤½¤ó¤Ê±²Ãæ¤ÎÈà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¶È¼Ô¤Î²áµî¤ÎÈ¯¸À¤¬²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¡¢Ì¤À®Ç¯¤Î¥­¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤Ë¥­¥¹È¯¸À¤Î¼ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¡Ê2019¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤½¤ÎÇ¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ù¡Ê2021-2022¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¥Á¥§¡¦¥¦¥·¥¯¡£Èà¤Ï2014Ç¯2·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥¸¥ª¥¹¥¿¡¼¡Ù¡ÊMBC¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ