¢¡¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤Î°õ¾Ý¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¡ª¡×¢¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤Î»³Ç·Æâ¤¹¤º(23)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Àëºà¼Ì¿¿¤¬¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÖÀëºà¼Ì¿¿¡¢¿·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿‼︎¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡ÖÁ°È±¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¡×¤Î¹õ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ËÇò¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¥Ë¥Ã¥³¥ê¡¢À¶·é´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¢¡¡ÖÁ°È±¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¤Ä¤ó¡ª¡×¢¡»³Ç·Æâ¤¹¤ºÀëºà¼Ì¿¿(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷suzu____chan¤è¤ê)¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©