8人組グループ・timeleszが14日、6月28日の千葉・ららアリーナ東京ベイを皮切りに現体制初となるアリーナツアー『We're timelesz LIVE TOUR 2025 episode1』の開催を発表した。【番組カット】菊池風磨が上に…新体制timeleszピラミッド新メンバー加入オーディション「timelesz project」（通称・タイプロ）を経て2月15日に新メンバーを発表。猪俣周杜、篠塚大輝、橋本将生、STARTO ENTERTAINMENT俳優部から寺西拓人、原嘉孝が