【アイドルLIVE☆あんだーいちご Love me baby!!! in TOKYO SUPER ARENA 2025】 3月14日12時 配信開始 価格:無料 DLsiteは、PCゲーム配信プラットフォーム「Steam」にて、LIGHTUP PROMOTIONが開発しているWindows用3Dリズムアクション「アイドルLIVE☆あんだーいちご Love me baby!!! in TOKYO SUPER ARENA 2025」を本日3月14日12時より無料配信する。