【Copilot for Gaming】 3月14日 発表 マイクロソフトは3月14日、ゲーマー向けのAIアシスタント「Copilot for Gaming」を発表した。 「Copilot for Gaming」は、同社が提供しているAIアシスタント「Copilot」をゲーム向けに特化させたもの。プレーヤー好みのゲームの検索、途中で辞めてしまったゲームを再開する時にプレーヤーが進ん