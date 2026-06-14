×NG：打球や送球は捕れなくても体で止めよう ケガをするので絶対にやめよう! 打球は捕らないとアウトにできない。まず捕りにいくことが大切である。難しい打球だと、グラブに当てて弾いてしまうこともあるが、これは仕方がない。ボールに対してファースト方向に体を半身にしてアプローチができていれば、弾いてもボールは送球したい方向に転がるので、拾ってから送球すればアウトになる可能性も残せ