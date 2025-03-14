ＳＰＤＲゴールド・シェアやＮＥＸＴＦＵＮＤＳ金価格連動型上場投信、純金上場信託（現物国内保管型）といった金ＥＴＦが高い。１３日のニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物相場は、４月限が前日比４４．５ドル高の１トロイオンス＝２９９１．３ドルに上昇。一時、初の３０００ドル台に乗せている。トランプ米政権による関税政策に対する警戒感が高まり、米株式市場が調整色を濃くするなか安全