「BCNランキング」2025年3月3日〜9日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位VIERATV-55Z90A（パナソニック）2位VIERATV-55Z95A（パナソニック）3位REGZA55X8900L（TVS REGZA）4位REGZA55X8900N（TVS REGZA）5位BRAVIA 8K-55XR80（ソニー）6位REGZA48X8900L（TVS REGZA）7位AQUOS OLED4T-C55GQ3（シャープ）8位AQUOS OLED4T-C48GQ2（シャープ）9位BRAVIA 8K-65X