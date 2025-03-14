ドナルド・トランプ米大統領が１３日（現地時間）、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長を「ニュークリアパワー（ｎｕｃｌｅａｒｐｏｗｅｒ・核保有国）」と繰り返して呼び、対話再開の意志を示唆した。トランプ大統領はこの日、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）のマルク・ルター事務総長とホワイトハウスで行った歓談行事で、「金正恩委員長との関係回復の計画があるか」という取材団の質問に「私は金正恩氏と非常に良い