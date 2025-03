トリンプ・インターナショナル・ジャパンが“最高のきもちよさ”をお届けする『sloggi(スロギー)』から、「sloggi GO Cotton(スロギー ゴー コットン)」、ショーツシリーズ「sloggi GO Cool(スロギー ゴー クール)」を3月12日(水)に発売いたします。高機能なのにカジュアルプライスで、日常使いにぴったりのアイテムが勢ぞろい。 GO Cotton(ゴー コットン)シリーズ