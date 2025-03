史上最強の移動遊園地『DREAMS COME TRUE WONDERLAND 1995』 DREAMS COME TRUE、36周年を記念して、NHKBSP4Kで3月23日(21時〜)、NHKBSで4月29日(21時〜)で史上最強の移動遊園地『DREAMS COME TRUE WONDERLAND 1995』の放送が決定。1995年に全国5カ所で50万人を動員した野外ライブを、最新リマスター版で届ける。1995年夏、DREAMSCOMETRUEが全国5か所の会場で行った “史上最強の移動遊園地DREAMS COME TRUE WON