鹿児島県交通取締り情報2025年3月14日（金） 【国道３号】ー 【国道１０号】速度違反・信号無視 【鹿児島市内】速度違反 【南薩方面】飲酒運転・暴走運転・速度違反・信号無視・携帯電話・一時不停止・シートベルト 【北薩方面】 速度違反・一時不停止 【姶良方面】 飲酒運転・暴走運転 【大隅方面】 飲酒運転・暴走運転・速度違反・携帯電話・一時不停止・整備不良・シートベルト 【種子・屋久方面】速
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