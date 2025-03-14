■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3770) ザッパラス 東証スタンダード (3350) メタプラ 東証スタンダード (3070) ジェリビンズ 東証グロース (4588) オンコリス 東証グロース (3563) Ｆ＆ＬＣ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (8894) レボリュー 東証スタンダード (7201)