²á¹ó¤ÊÎý½¬¤â½ª¤¨¡¢¤¤¤è¤¤¤è·îÌÌ¤Ø¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡£µ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï±§ÃèÉþ¤âÂçÀÚ¤À¡£±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¢¸¤¡¢±§Ãè¿Í¡Ä¡£¹¥¤­¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î³¨¤Ë¿§¤òÅÉ¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î±§ÃèÉþ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤è¤¦¡£ÅÉ¤ê³¨¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤È¡¢±§Ãè¤ËÈô¤ÓÎ©¤Ä¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Âç²èÌÌ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤è¡£¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢ÃÏµå¤«¤é·î¤Ø¤ÎÉâÍ·¥ì¡¼¥¹¤À¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤È¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¼«Ê¬¤ÎÊ¬¿È¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯