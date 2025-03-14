Ê¡²¬»Ô¤Î¡ÖÂè64²óÇîÂ¿¤É¤ó¤¿¤¯¹Á¤Þ¤Ä¤ê¡×¡Ê5·î3¡¢4Æü¡Ë¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÊ¡²¬»ÔÌ±¤Îº×¤ê¿¶¶½²ñ¡×¤Ï13Æü¡¢º£Ç¯¤Î³µÍ×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤Á¾Ð´é¤Î²Öºé¤¯¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³«ºÅ¤·¡¢2Æü´Ö¤ÇÌó200Ëü¿Í¤Î¿Í½Ð¤ò¸«¹þ¤à¡£Á°²ó¤ËÂ³¤­¥Æ¡¼¥Þ°Æ¤ò¸øÊç¤·¡¢´ó¤»¤é¤ì¤¿361·ï¤ò´ð¤Ë·èÄê¡£ºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤à³¹¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ê¤É¤ò¹þ¤á¤¿¡£º×¤ê¤Îµ¯¸»¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÇîÂ¿¾¾Óò»Ò¡Ê¤Þ¤Ä¤Ð¤ä¤·¡Ë¡×¡Ê¹ñ½ÅÍ×Ìµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¡Ë¤ÏÎ¾Æü¡¢Ê¡¿À¡¢·ÃÈæ¿Ü¡¢Âç¹õ¤Î»°Ê¡¿À¤ò