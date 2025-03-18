れおさんといろはさんは、ミントさんが入社した時からお世話になっていた先輩。「後輩には恵まれなかったけど、先輩には恵まれたなぁ」と思っていた矢先、2人の怪しい関係を目撃！れおさんには婚約者がいるのに……。問題児しかいない職場、このあと一体どうなる!? 全て、私の思いどおり 26話 ミントさんはいくら説得しても意味ないと判断し、早々に別の方法でいくことにした、いろはさん。続いて、「アイツに聞いてみよ」と閃き