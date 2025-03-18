旦那であるナオ君は口調も強く、なんと無職！ある日突然、アキ・息子・義母を残して家を出て行ってしまいます。2人の結婚生活は3年しか続きませんでした。そんな旦那から全てを奪う戦いがこれから始まります……。 浮気旦那から全て奪ってやった件 92話 ナオヤさんに家を明け渡したアキさんたちは、同じ市内に建てた家で平和に暮らしていました。そんなある日、１本の電話が入りました。元の家のご近所さんからの知らせを聞き、