【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「もし雨が降っていたら外へ出てこの曲を聴いてほしいなと思います」(河野純喜) JO1が、オフィシャルYouTubeチャンネルで展開しているメンバーセルフ企画「PLANJ」(読み:プラント)にて、河野純喜の初ソロオリジナル楽曲「Singing in the rain」のMVが公開された。 1月29日に開催された『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS』のソロステージで初披露されたこの楽