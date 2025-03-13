2025年3月13日、韓国・マネートゥデイは「東南アジア最大の顧客だったタイ人観光客が急減し、韓国観光業界の悩みが深まっている」と伝えた。記事によると、タイは東南アジアの中で訪韓観光の回復率が低い国の一つ。24年に韓国を訪れたタイ人観光客は約32万人で、コロナ禍前の19年（57万人）の56．7％の水準に過ぎなかった。フィリピン（102．6％）やベトナム（92．4％）と比べても低かった。韓国観光公社は「入国許可が下りないケ
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