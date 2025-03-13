米津玄師が3月5日、TVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌にして、新曲「BOW AND ARROW」のミュージックビデオをオフィシャルYouTubeチャンネルに公開した。これに続いて本日3月14日、羽生結弦のスケーティングによるショートプログラム・ミュージックビデオに加え、米津玄師と羽生結弦の対談動画がオフィシャルYouTubeチャンネルに公開となった。◆米津玄師 動画 / 画像3月5日の「BOW AND ARROW」ミュージックビデオ公開時に