¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¥·¡¼¥É¡ÊSteel Seed¡Ë¡Ù¡ÊPC¡ÊSteam¡¢Epic Games Store¡Ë¡¢PlayStation 5¡¢Xbox Series X|S¡Ë¤ÎÈ¯ÇäÆü¤¬4·î10Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£Steel Seed | È¯ÇäÆüÈ¯É½¥È¥ì¡¼¥é¡¼ | 4·î10ÆüÈ¯Çä | ¥Ç¥âÈÇÇÛ¿®Ãæ¡§https://www.youtube.com/watch?v=fCuNl3h0IJ8ËÜºî¤Ï¡¢¿ÍÎà¤¬ÀäÌÇ¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¥À¡¼¥¯¤ÊSFÀ¤³¦¤¬ÉñÂæ¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥¾¡¼¥¤¤Ï¡¢Èô¹Ô¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÁêËÀ¥³¥Ó¥£¤È¶¦¤Ë¡¢Å¨¤ÎÃÏ²¼»ÜÀß¤òÃµº÷¤·¡¢¿ÍÎàÀ¸