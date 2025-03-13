¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/13¡Û³Ú¶È³¦¤Î¼çÍ×5ÃÄÂÎ¡ÊÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¡¢ÆüËÜ²»³Ú»ö¶È¼Ô¶¨²ñ¡¢ÆüËÜ²»³ÚÀ©ºî¼ÔÏ¢ÌÁ¡¢ÆüËÜ²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¶¨²ñ¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¥º¶¨²ñ¡Ë¤¬³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¿·Àß¤·¤¿¥¢¥ï¡¼¥É¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN¡×¡ÊMAJ¡Ë¤è¤ê¡¢Á´62ÉôÌç¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ºîÉÊ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Î¡ÖMAJ¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖSYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025¡×¤â·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛMrs. GREEN APPLE¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·àÅª¥¤¥á