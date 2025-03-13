ÅìµÞ¡¢L Catterton Real Estate¡¢ÅìµÞÉ´²ßÅ¹¤Ï3·î12Æü¡¢ÅìµÞÉ´²ßÅ¹À×ÃÏ¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖShibuya Upper West Project(½ÂÃ«¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅìµÞÊ¸²½Â¼¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖBunkamura¥¶¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤ò¿·»ÜÀß¤Î7³¬¤Ë³ÈÂç°ÜÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£³°´Ñ¥¤¥á¡¼¥¸(Image by Mir, Copyright Snøhetta and NIKKEN SEKKEI LTD)ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥ê¥Æ¡¼¥ë¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¥é¥°¥¸¥å¥¢