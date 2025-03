Alibaba Group Holdingが、人間の感情を読み取る能力を備えたAIモデル「R1-Omni」を公開しました。動きと音を通じて感情を分析することが可能とのことです。GitHub - HumanMLLM/R1-Omnihttps://github.com/HumanMLLM/R1-OmniAlibaba Releases AI Model That Reads Emotions to Take On OpenAI - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-12/alibaba-releases-emotional-intelligence-model-to-rival-chatgptAlib