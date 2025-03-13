¢¡ËÜÅö¤Ë50ºÐ!?ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤Ë¶Ã¤­¢¡1988Ç¯¡ÖÂè2²óÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿½÷Í¥¤ÎºÙÀîÄ¾Èþ(50)¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¶á±Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿¡£ºÙÀî¤Ï¡Ö¼¡½÷¤Î¹â¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤Ç¤·¤¿ÍÄÃÕ±à¤«¤é¹â¹»¤Þ¤Ç15Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³Ø¹»¤Ë¤Ï¿Æ»Ò¤Ç¿ô¤¨¤­¤ì¤Ê¤¤Äø¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÂ´¶È¤Ï¤ä¤Ï¤ê¾¯¤·¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÄ¹¤­¤ËÅÏ¤ê¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÀ¸Êý¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢Í§¿Í¤äÊÝ¸î¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¤¤Ä¤â¥Ö¥í¥°¤Ç¸«¼é