¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥â¥¹¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï3·î19Æü¤«¤é¡Ö¿·¤È¤Ó¤­¤ê¥È¥Þ¥È¡õ¥ì¥¿¥¹¡ÁÏÂÉ÷¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥½¡¼¥¹¡Á¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿·È¯Çä¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆ±Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¼¤ë¥·¥§¥¤¥¯½Ð±À¤ÎËõÃã¡×¤ä¡ÖÇ®¡¹ ¤è¤â¤®¥Ü¡¼¥ë ¡ÁÎ³¤¢¤ó¡Á¡×¤Ê¤É¤ª²Ö¸«¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤âÅÐ¾ì¡£¡û¼ÒÄ¹¡Ö¤ªµÒÍÍ¤¬¥â¥¹¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²Á³Ê¤Ë¸«¹ç¤¦ÉÊ¼Á¡×¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤ë3·î12Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ö2025Ç¯ÅÙ¾¦ÉÊÊý¿ËÈ¯É½