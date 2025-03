X(旧Twitter)などのSNSを見ていると、やたらと敵対的な発言を繰り返しているユーザーが目に留まることがあります。デンマークの研究では、Xで敵対的な発言を繰り返す人にどのような特徴があるのかを調べるため、Xへの投稿内容と政府が収集した公式記録が分析されました。The offline roots of online hostility: Adult and childhood administrative records correlate with individual-level hostility on Twitter | PNAShttps://