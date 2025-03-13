アニメ映画『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』（14日公開）は13日、制作ドキュメンタリー・前編を公開。浮世絵を彷彿とさせる特徴的なルックと、目が眩むほどの絢爛豪華な色彩で観客を魅了する『モノノ怪』の制作現場に迫った。【場面カット】不気味な色合い…柱には目？恐ろしげな『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』登場したのは、高橋裕一氏（アニメーションキャラデザイン・総作画監督）、辻田邦夫氏（色彩設計）、泉津井陽一氏（