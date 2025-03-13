TBS¤òÂà¼Ò¤·¤¿±§ÆâÍüº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê33¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±´ü¤Î¾åÂ¼ºÌ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê32¡Ë¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£±§Æâ¥¢¥Ê¤Ï12ÆüÉÕ¤ÇÂà¿¦¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¿¦¤ÎºÎÍÑ¤Ï¡¢¤É¤³¤Î¶É¤âËèÇ¯¿ô¿Í¤Û¤É¤Ç¤È¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢TBS¤Î2015Ç¯Æþ¼Ò¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¾åÂ¼¤È»ä¤ÎÆó¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤âÊì¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶É¥¢¥Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍý²ò¤·¹ç¤¨¤ëÃç´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤¿¦¼ï¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤¡¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ