¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¤ë¤Ê°¦¡Ê52¡Ë¤¬12Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYOFM¡ÖTOKYOSPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¶¦±é¤·¤¿²Î¼ê¡¦¶ÓÌîÃ¶¡Ê76¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Ï¤ë¤Ê¤Ï¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Í¼Â¤Ï¡Ø¡ÊTHE¡ËÌë¤â¥Ò¥Ã¥Ñ¥ì¡Ù¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤Ç¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Í¡¢¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È1995Ç¯¡Á2002Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¹ðÇò¡£¤½¤Î