Googleが2025年3月12日に、オープンソースで商用利用も認められている大規模言語モデル「Gemma 3」を発表しました。Googleによると、Gemma 3は単一のGPUまたはTPUで実行できる大規模言語モデルとしては世界最高のモデルとのことです。Gemma 3: Google’s new open model based on Gemini 2.0https://blog.google/technology/developers/gemma-3/Gemma 3 モデルの概要 | Google AI for Developershttps://ai.google.dev