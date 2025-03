『ケナは韓国が嫌いで』の一場面=2025年3⽉7⽇(⾦)ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館、シネ・リーブル池袋ほか全国公開(配給:アニモプロデュース)© 2024 NK CONTENTS AND MOCUSHURA INC. ALL RIGHTS RESERVED. 映画『ケナは韓国が嫌いで』日本語版予告編何もかもあきらめる韓国の若者たちいつの頃からか、韓国には経済的格差を自嘲的に表す言葉があふれるようになった。そ